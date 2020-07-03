Мнение: Ужас из Казани: оправдали педофила

03.07.2020, 11:50, Разное

Это каким таким «волшебным» образом педофил объясняет свое деяние фразой: «Просто психанул», суд принимает это и отпускает на свободу. Какой-то полнейший мрак, да и история имеет несколько переменных.

27-летний житель Бугульмы, Республика Татарстан, был отпущен из зала суда, а все обвинения против него были сняты. В октябре 2019-го года он целенаправленно (о чем на суде говорили эксперты) совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей полуторагодовалой дочки.

Всего в семье трое детей. В день совершения преступления отец поссорился с супругой, после чего она ушла на работу, оставив его с детьми. Вечером он позвонил ей, чтобы рассказать, что у младшей 1,5-годовалой дочери началось сильное кровотечение, причем скорую вызывать он долго не хотел. Прибывшие врачи немедленно госпитализировали ребенка и уже в больнице стало понятно, что произошло. Врачи передали информацию о случившемся в полицию, было возбуждено уголовное дело по статье о совершении сексуального насилия в отношении малолетней.

Вот, что пишет издание 360:

Мать девочки сама написала заявление в полицию, требуя, чтобы мужа привлекли к ответственности. Мужчину хотели поместить в следственный изолятор на время расследования, однако суд назначил ему домашний арест с запретом на общение с женой и детьми.

Позже оказалось, что он все же навещал семью, несмотря на предварительное решение суда. В итоге мать малышки на суде начала защищать супруга, отказавшись от обвинений. Гособвинение даже требовало отстранить женщину от процесса, так как ее выступления могли навредить интересам девочки.

На суде обвиняемый сначала не признавал вину, говорил, что просто был неаккуратен, когда менял дочери подгузники. Однако эксперт, выступавший на суде, рассказал, что подобные травмы не могли иметь случайный характер.

Тогда мужчина признался — накануне они с женой повздорили, и он таким образом сорвал злобу на маленькой дочке — «просто психанул».

В российском сегменте Twitter в течении пары дней хештег #зверявтюрьму вышел на первое место. Многие пользователи крайне возмущены решением суда и требуют пересмотра.

Помимо этого, в самой Казани уже есть несколько «народных» версий: