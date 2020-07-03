Dodge презентовала седан Charger SRT Hellcat Redeye

03.07.2020, 11:40, Новости дня

Состоялся выход самого быстрого седана Dodge Charger SRT Hellcat Redeye, которому нет конкурентов на мировом рынке.

Вместе с тем автомобиль имеет под капотом улучшенный 2,7-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составила 808 л.с. Более того, седан Dodge Charger SRT Hellcat Redeye приводится в движение 8-ступенчатой трансмиссией и обладает задним приводом. Разгон до сотни составляет около 3 секунд, а предельная скорость ограничена на уровне 326 км в час. Среди новшеств в силовом агрегате указаны: мощный распредвал, топливный насос, кованые поршни и другие доработки.

Вместе с тем автомобиль также получит 20-дюймовые диски, принудительную блокировку, телеметрию и другие особенности. Стоимость модели Dodge Charger SRT Hellcat Redeye пока остается неизвестной.