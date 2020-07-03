Тюнеры создали самый проходимый Hummer H1

03.07.2020, 11:40, Новости дня

Специалисты ателье Mil-Spec Automotive официально представили новую версию внедорожника Hummer H1.

Главным преимуществом предложенной модели является дизельный агрегат с объемом 6,6 литра с мощностью 500 л.с. Кроме того, данная модификация может оказаться существенно привлекательнее, чем электрическое исполнение транспортного средства. Кроме того, силовой агрегат имеет улучшенное оснащение, способствующее усиленному исполнению моделей.

Вместе с тем для большей надежности внедорожник получил также топливный бак из алюминия, а также специальное покрытие кузова. Автомобиль в дальнейшем также сможет похвастаться и другими улучшениями. Приобрести новинку станет возможным за 300 тысяч долларов на американском рынке.