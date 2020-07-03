Мнение: Приключения изумрудных украшений продолжаются: от Жозефины к великому Гэтсби

03.07.2020, 11:35, Разное

То, что мы считаем нормой и классикой — появилось достаточно поздно. Странно узнавать об этом.

Франция задает моду

Мы остановились на том, как в 16 веке Испания открывает изумрудные месторождения в колониях, и начинает снабжать камнями весь мир, включая индийских шахов (1-я часть, 2-я часть). Но деньги не пошли впрок, как вы помните — Испания приходит в упадок, и Франция, могущественный сосед, после вымирания династии распространяет контроль на эту страну и сажает на престол своего принца.

Французская мода распространяется и на украшения с изумрудами.

Испанцы продолжают делать их, не жалея сырья, но узорчики теперь совсем другие. В 17-18 веках полностью исчезает разноцветье ренессансных украшений. Они становятся однотонными, максимум 2-3 цвета, гармоничными. Связывают это, в частности, с тем, что женщины начинают носить совсем другие ткани — вместо златотканных бархатов — муслин с цветочками. (Нашла об этих глобальных тенденциях хорошую статью, потом переведу, выложу). Золотые рельефы, какими были подвески Гольбейна, на них совсем не смотрятся. Очень много старых украшений разбирают, камни-кабошоны гранят.

Испанские изумрудные вещи выглядят теперь так.

1680-1700, Британский музей



Украшение для корсажа, 1700-1715, Британский музей



1) Украшение для корсажа, 1750, Испания, Британский музей

2) Украшение для корсажа, 18 век, Португалия, Нац. музей, Лиссабон. Тут еще явно и другие камни.



Если вы думаете, что испанские королевы из новой династии доставят нам удовольствие и наденут для своих портретов изумруды — то зря надеетесь…

Спасибо хотя бы португальской королеве, Марие Анне Австрийской.

Худ. Жан Ранк (около 1729)



А вот маркиза де Помбай кисти неизв. худ. Мы теперь знаем, что вот это черное — именно изумруды. (Почему не сапфиры? А с ними ситуация еще хуже относительно популярности, даже не буду начинать).

Наконец, чудесный колониальный примитив, видимо, Венесуэла.

Неизв. худ. "Маркиза Ибарро" (1775)



В 18 веке начинают гранить и активно употреблять другие зеленые камни, не такие интенсивные, и поэтому лучше подходящие к воздушной цветовой гамме эпохи и ее нарядам.

Хризолитовый гарнитур, сер. 18 века (Алмазный фонд, каталог 1980 года)



Вообще главный камень 18 века — бриллиант. Его как раз научились очень круто гранить (кардинал Мазарини лично вычерчивал фацеты). А потом в Бразилии открывают крупные месторождения, и с 1725 года в Европу хлынули потоки алмазов.

Бриллианты тонируют, подкладывая вниз цветную фольгу. Иногда дополняют, правда, и природно яркими камнями, но основным мотивом они становятся редко.

"Большой букет", ок. 1760, Алмазный фонд. Все — тонированные бриллианты, но стебель все-таки изумруды.



Яркие сочетания, впрочем, тоже делают. Еще как раз тогда изобрели стразы, не забываем об имитациях.

Заколка с изумрудами, 18 век, Британский музей



Русский 18 век

У нас сохраняется любовь к изумрудам как к элементу "восточной" роскоши. Благо и запасов из царских сокровищниц осталось, что Петр не успел растратить.

Вот упряжь для лошадей, с изумрудами. Сбруя сделана для Анны Иоанновны около 1730 года. Хранится в Эрмитаже. Отдельно там написано, что камни колумбийские.

Такое роскошное убранство коня — нормально для той эпохи. У одного из скандинавских царствующих домов, забыла которого, до сих пор в обиходе у королевы ожерелье, переделанное из упряжи прапрапрадедушки, наполеоновского генерала. Который просто очень любил свою лошадку…

Говорят, очень любила изумруды Екатерина Великая. Нормальных цитат про это, правда, я не нашла.

Но судя по сохранившемуся гардеробу и безделушкам она действительно предпочитала сине-зеленую гамму. (Даже мужа свергала в зеленом мундире!)

Большой изумруд, официально ейный, хранится в Алмазном фонде.



А вот такой, тоже приписываемый ей, продавался на Кристис. Но, как вы понимаете, всему, что озвучивают аукционы, верить нельзя, ибо это для продажи. Вот когда появляются вещи, купленные у великих князей в эмиграции — это да, вероятность большая, хотя не факт, что изумруды не купил какой-нибудь Александр II, а про прабабушку — это семейная легенда.

Портретов наших императриц 18 века с нормальными изумрудами я не нашла, увы.

Вот что за камни здесь в волосах Марии Федоровны? Рубины — а между ними что, изумруды или сапфиры?

худ. Вуаль, 1790, ГРМ



Ампир и Наполеон

В конце 18 века мода опять меняется. И на драгоценности тоже. Все бредят античностью и носят платья как тоги. В ювелирном деле начинают ориентироваться на сохранившиеся древнегреческие образцы, тем более, что Помпеи так кстати откопали.

И вот наконец появляется то, к чему мы с вами привыкли: нормальные гарнитуры из однородных камней!

Изумрудный гарнитур императрицы Марии Луизы (второй жены Наполеона)



Гарнитур, предположительно входивший в приданое Стефани Богарне, приемной дочери Наполеона. Франция, ок. 1806 год (V&A)



Ожерелье, начало 19 века (из владения семьи герцога Омальского, Christie's)



Диадемы были им под стать.

Тиара предположительно принадлежала Жозефине. Bapst, 1804. Во владении Норвежского королевского дома.



Тиара второй жены. Francois Regnault (1810), с нее сняли камни в 1953 году и вместо них поставили бирюзу, этот вариант теперь в Смитсониевском музее.



Диадема герцогини Ангулемской, Bapst (1820). Хранится в Лувре



Я лично думаю, что такое обилие изумрудных украшений в кругу Наполеона и позже во Франции было вызвано банальным экономическим фактором: они взяли Мадрид. Наполеонов брат стал королем Испании. Быть может, этих изумрудов испанских из казны просто отгрузили в Париж вагонами, и вот ювелиры-то и разгулялись?

Портретов наполеоновских барышень в изумрудах полно.

Жозефина, худ. Франсуа Жерар, ок. 1807



Гортензия де Богарне, худ. Жан-Батист Реньо, ок. 1810



Стефания, Полина… (тут плохо видно и камни "черные")



В общем, примерно с 1800-1810-х годов изумрудные украшения приобретают тот вид, который нам кажется сегодня нормой. В том числе и на картинах.

Валентин Кардера. Мария Тереза Орсини, княгиня Дориа. 1820-1830-е



А вот смотрите, забавное: после изгнания Наполеона в Испанию возвращается прежняя династия. И король дарит королеве на память изумрудный гарнитур.

Новый, но как вы теперь видите, в старомодном духе, потому что современный дизайн слишком отдает поганой наполеоновской Францией. (Фото: аукцион)





Викторианство и историзм

Любит изумруды королева Виктория (потому что муж подарил ей такую диадему, см. фото). Она сама дарит изумруды родственникам.

Любят их при русском дворе, и дают в приданое великим княжнам, таким образом опосредованно снабдив изумрудными гарнитурами пол-Европы.

А. Ф. на портрете Маковского



Когда начинается историзм, ювелиры начинают баловаться копиями многоцветных ренессансных и средневековых вещей. Если не знать, то можно и перепутать.

Брошь. Венгрия, 19 век, Эрмитаж



Такие украшения, как на портрете ниже, для живописи 19 века нетипичны, это дань историзму.

Г. фон Ангели. "Виктория, принцесса Великобритании", 1876 (дочь королевы, жена германского императора)



Ар-деко

Золотой час изумрудов наступает в 1920-е, когда он становится любимым камнем Cartier и нового стиля, которому он очень подходит по настроению, холодному и манящему одновременно.

Вдобавок, в Париж съезжаются махараджи, ведрами привозя свои старомодные украшения и прося переогранить. Они увозят новомодные гарнитуры, а фирма оставляет себе старинные камни. Делает им новые оправы и продает.

Таких резных индийских изумрудов 16-17 веков в оправе 20 века на аукционах попадается достаточно.

(Также определенное количество хороших изумрудов приходит в ювелирные фирмы от русских эмигрантов, а потом и других разорившихся аристократов).

Этот ренессанс изумрудных украшений удается зацепить последней приличной волне портретного жанра.

Филип де Ласло. Портрет Виктории Еухении, королевы Испании. Ок. 1920



Paja Jovanović. Портрет королевы Марии Югославской, 1925



Примерно перед Второй Мировой войной реалистическая живопись того рода, где можно запечатлевать изумруды, окончательно заканчивается. А вот изумрудные гарнитуры продолжают делать до сих пор.

Van Cleef and Arpels – Zip necklace



Правда, лучше того, что уже было придумано, никто не сделал…

КОНЕЦ