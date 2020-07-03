 

Памфилова: голосование прошло демократично, итоги легитимны

03.07.2020, 11:30, Новости дня

В ходе заседания глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что данные голосования по поправкам в Конституцию РФ достоверны, легитимность итогов бесспорна, передает РИА Новости.

"Голосование прошло максимально демократично, процедура проведения голосования и есть выражение прямой демократии", — отметила Памфилова​​​.

По ее словам, такой вывод можно сделать, если взглянуть на составы избирательных комиссий разных уровней, включающих представителей большого числа партий.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% бюллетеней выяснилось, что за принятие изменений высказались 77,92% россиян, против – 21,27%​​​. Явка составила 67,97%.

ЦИК РФ принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции, передает ТАСС.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / В США продают модернизированную версию Ferrari F12 Berlinetta

28.05 / Трамп расстроился неудаче с запуском “Дракона”

15.05 / С 18 мая водителей Uber обяжут носить маски

10.04 / В России выявлены 1786 новых случаев коронавирусной инфекции

27.06 / Собчак написала заявление в полицию после нападения в монастыре

04.05 / Парасюк: Зеленский показал пародию на меня и сказал: “А теперь вырежьте отсюда все, что будет оскорблять ваше достоинство”

30.04 / Путин потребовал готовить план восстановления экономики с учетом новой реальности

09.06 / Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы

08.05 / Сотрудников Facebook и Google оставили на удаленке до конца года

20.05 / Полпред РФ при ООН призвал Палестину и Израиль к диалогу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска