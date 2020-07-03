Памфилова: голосование прошло демократично, итоги легитимны
03.07.2020, 11:30, Новости дня
В ходе заседания глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что данные голосования по поправкам в Конституцию РФ достоверны, легитимность итогов бесспорна, передает РИА Новости.
"Голосование прошло максимально демократично, процедура проведения голосования и есть выражение прямой демократии", — отметила Памфилова.
По ее словам, такой вывод можно сделать, если взглянуть на составы избирательных комиссий разных уровней, включающих представителей большого числа партий.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% бюллетеней выяснилось, что за принятие изменений высказались 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка составила 67,97%.
ЦИК РФ принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции, передает ТАСС.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет