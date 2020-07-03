 

Долгожителем “Земли леопарда” признана 17-летняя Дуня

03.07.2020, 11:30, Новости дня

В национальном парке "Земля леопарда" специалисты определили долгожителя. Это самка дальневосточного леопарда Leo 5F. Дуня прожила в дикой природе как минимум 17 лет, сообщает сайт leopard-land.

Новое открытие было сделано по архивным записям фотоловушек. Кошка Дуня попала в объективы камер еще в 2003 году. С тех пор за ней регулярно следят. Масштабные исследования, начавшиеся в 2013 году, свидетельствуют о том, что за этот период у крупной кошки родилось несколько котят.

Как передает "Вести Приморье", выходящая в эфир на каналах "Россия 1" и "Россия 24", немаловажен факт, что Дуня оказалась в числе леопардов, которые пережили средний возраст, отмеренный учеными — 12 лет. Ранее они фиксировали трех леопардов – Ивана, Алексея и Толстого, которые жили от 14 до 17 лет. Эта информация поможет научным сотрудникам в раскрытии тайны подвида.

Сергей Иванов, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта отметил: "Отрадно видеть, что дальневосточные леопарды сейчас живут в таких условиях, которые позволяют им ставить возрастные рекорды. Я испытываю искреннюю радость за Дуню, она может служить примером жизненной стойкости, достойной такого величественного зверя".

Текст:

ГТРК "Владивосток"



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