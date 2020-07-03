Гражданин Киргизии заочно арестован в Москве за подготовку теракта

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03.07.2020, 11:30, Новости дня

Лефортовский суд Москвы санкционировал заочный арест гражданина Киргизии Диербека Косимова, обвиняемого в подготовке теракта на территории России. Как сообщили в пресс-службе суда, по делу о терроризме также заочно арестован житель Российской Федерации.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 2 июля 2020 года избрана мера пресечения в отношении Косимова Диербека Комолдиновича и Хатуева Рихарда Бадруддиновича в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Срок содержания под стражей начнет исчисляться с момента их экстрадиции на территорию РФ, а именно с момента пересечения ими границы РФ и передачи конвойной службе ФСИН РФ либо с момента их задержания на территории РФ», – передает ТАСС слова пресс-секретаря суда Ксении Первовласенко.

По ее словам, Косимов обвиняется заочно в подготовке террористического акта организованной группой, участии в террористическом сообществе, террористической организации и в организации финансирования терроризма (ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). Хатуев заочно обвиняется в участии в террористической организации. Они внесены в федеральный список экстремистов.

Напомним, во вторник ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе.



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