 

Школьники “совсем не едят”, констатирует Роспотребнадзор

03.07.2020, 11:30, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-24" рассказала, что в правительстве штаб создан по организации горячего питания.

При этом она отметила, что дети "совсем не едят", и половину еды, которую готовят для школьников, приходится утилизировать.

Попова сообщила, что даже появился такой новый показатель – "индекс несъедаемости".

Также глава Роспотребнадзора для улучшения питания в школах предложила пролоббировать участие в этом ресторатора Аркадия Новикова.

Сам Новиков рассказал, что это большая ответственность, но он хотел бы заниматься организацией питания в школах.

Он привел в пример то, что детям надо давать такую еду, которую они хотели бы есть, чтобы было вкусно и полезно. Например, делать смузи, а их кормят кашами.

Попова, со своей стороны, отметила, что сейчас в зависимости от региона меняются нормы питания детей в школах.

Она привела в пример Якутию, где не пьют молоко – там это не принято, а дети в Арктике, когда полгода Полярная ночь, должны получать большее количество витамина D.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что уже составлены примерные (но не обязательные) рационы, адаптированные к каждому региону.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Поставки газа через Польшу по трубопроводу «Ямал-Европа» приблизились к нулю

26.05 / Адвокат Лолиты Милявской обвинил ее бывшего мужа в клевете

20.06 / Протестующие снесли памятник конфедерату Альберту Пайку в Вашингтоне

21.06 / Путин объяснил свою идею о конституционных поправках

10.06 / Набиуллина: экономика России восстановится за несколько кварталов

17.04 / В Таджикистане повторно отменили намазы в мечетях из-за коронавируса

11.04 / Трамп санкциями решил заставить другие страны забрать их граждан из США

19.05 / Лавров рассказал о поставке медоборудования из США

26.04 / В Кремле ответили на вопрос о будущем автопрома в период коронавируса

18.06 / На Украине подсчитали сокращение численности населения в 2020 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска