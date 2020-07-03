Школьники “совсем не едят”, констатирует Роспотребнадзор

03.07.2020, 11:30, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-24" рассказала, что в правительстве штаб создан по организации горячего питания.

При этом она отметила, что дети "совсем не едят", и половину еды, которую готовят для школьников, приходится утилизировать.

Попова сообщила, что даже появился такой новый показатель – "индекс несъедаемости".

Также глава Роспотребнадзора для улучшения питания в школах предложила пролоббировать участие в этом ресторатора Аркадия Новикова.

Сам Новиков рассказал, что это большая ответственность, но он хотел бы заниматься организацией питания в школах.

Он привел в пример то, что детям надо давать такую еду, которую они хотели бы есть, чтобы было вкусно и полезно. Например, делать смузи, а их кормят кашами.

Попова, со своей стороны, отметила, что сейчас в зависимости от региона меняются нормы питания детей в школах.

Она привела в пример Якутию, где не пьют молоко – там это не принято, а дети в Арктике, когда полгода Полярная ночь, должны получать большее количество витамина D.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что уже составлены примерные (но не обязательные) рационы, адаптированные к каждому региону.