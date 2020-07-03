 

Мнение: Строительство 3-го китайского авианосца

03.07.2020, 11:25, Разное


Судоверфь в Шанхае. В верхнем углу можно увидеть прогресс строительства 3-го китайского авианосца, который должен вступить в строй к середине 20-х годов.
Также можно заметить достройку 1-го эсминца проекта 055 и двух эсминцев проекта 052D, которые должны действовать в составе китайских АУГ (всего предполагается 4 АУГ к 2030-му году)


В ближайшие годы эта стройка преобразится в авианосец Type 003. Название у него пока официально нет.


Мегамодуль из которых будет собираться авианосец.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Мнение: Хафтар потерял базу Аль-Ватия

07.04 / Мнение: Жена в плюсе

08.05 / Ученые рассказали, какие эмоции заставляют людей курить

15.05 / Плетнева проболталась об условиях контракта на шоу “Маска”

20.04 / Доктор Комаровский назвал одну из основных причин развития онкологии при дезинфекции помещения

28.06 / Билан, Крид, Барских: сколько знаменитости тратят на покупку будущих хитов

14.04 / Мнение: Финансово грамотная молодёжь, пособие для самозанятых и востребованная удалённая работа

29.04 / Пользователи заставили Apple заплатить $18 млн за сломанный FaceTime

07.06 / Дмитрий Певцов поделился архивным фото своего погибшего сына Даниила

30.05 / Skoda презентовала обновленное приложение Connect для управления своими авто

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска