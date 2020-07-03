Мнение: Строительство 3-го китайского авианосца

03.07.2020, 11:25, Разное



Судоверфь в Шанхае. В верхнем углу можно увидеть прогресс строительства 3-го китайского авианосца, который должен вступить в строй к середине 20-х годов.

Также можно заметить достройку 1-го эсминца проекта 055 и двух эсминцев проекта 052D, которые должны действовать в составе китайских АУГ (всего предполагается 4 АУГ к 2030-му году)



В ближайшие годы эта стройка преобразится в авианосец Type 003. Название у него пока официально нет.



Мегамодуль из которых будет собираться авианосец.