 

Галкин посмеялся над разницей в возрасте между ним и Пугачевой

03.07.2020, 11:23, Разное

Героями 12-го выпуска шоу “Музыкалити” Максима Галкина стали 70-летняя Надежда Бабкина и 23-летняя Клава Кока. Участники передачи должны оценивать современные песни и выбирать лучшие.

Отдельного внимания в этом шоу заслуживает юмор Галкина. Сначала он спросил у Клавы, знает ли она, на сколько лет Надежда старше своего гражданского мужа. Артистка возмутилась. Ей не понравилось выражение “гражданский муж”, поэтому она поправила Максима. “Мужик мой”, – отрезала Надежда Георгиевна.

Максим продолжил общаться с Клавой. Он отметил, что Алла Пугачева старше его на 27 лет, а Евгений Гор младше Надежды Бабкиной на 30.

“Твоего мужа скоро зачнут!” – посмеялся шоумен.

Надежда Бабкина и Евгений Гор вместе уже 17 лет. Максим Галкин и Алла Пугачева – 19, хотя поженились артистка и юморист лишь в 2011 году.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Май 2020 в 4:48 PDT

Напомним, что недавно Максим Галкин встретился с Николаем Басковым. Артисты исполнили песню “Я люблю тебя до слез” на сцене в лесной местности. Видео выступления публиковали “Дни.ру”.



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