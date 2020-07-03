Представители рэпера Loc Dog отреагировали на слухи о его романе с Полиной Гагариной

03.07.2020, 11:23, Разное

Расставание Полины Гагариной с мужем, как это часто бывает с представителями шоу-бизнеса, спровоцировало ряд громких слухов о новом романе певицы. Светские обозреватели писали в телеграм-каналах, что артистка встречается с популярным российским рэпером Loc Dog.

Александр Жвакин, которого окрестили новым парнем Полины Гагариной, решил отреагировать на информацию. Судя по всему, обсуждение его персоны в таком ключе мешает исполнителю сосредоточиться на работе – Жвакин погружен с головой в новые проекты.

Представители Loc Dog решили поставить точку в вопросе личной жизни своего работодателя, передает портал WMJ. Для начала они отметили, что не хотели бы комментировать слухи, но молчать не представляется возможным. Помощники Жвакина подтвердили, что его связывают отношения с Гагариной, но сугубо рабочие и дружеские.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 22 Июн 2020 в 7:03 PDT

Поклонники обескуражены такими новостями. Многие отметили, что Полина Гагарина и Loc Dog были бы отличной парой.