 

США предложили обсудить роль РФ на саммите G7

03.07.2020, 11:08, Новости дня

Соединенные Штаты прорабатывают с российской стороной формат возможного участия Москвы на расширенном саммите Группы семи (G7) по предложению американского лидера Дональда Трампа, сообщил посол США в РФ Джон Салливан.

«Мы сейчас прорабатываем детали и обсуждаем с МИД РФ и правительствами других стран-участниц вопрос о наличии приемлемой роли для РФ на этом саммите», – сказал дипломат в интервью телеканалу РБК.

Напомним, в конце мая Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Индию, Австралию и Южную Корею. В августе прошлого года Трамп выступил за возвращение РФ в G8. Позднее в Белом доме заявляли, что приглашение РФ на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия РФ в саммитах G7.

После этого МИД заявил об исчезновении у РФ желания присоединяться к G7.

При этом в Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для РФ самоцелью. Президент РФ Владимир Путин говорил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», однако констатировал, что эпоха Запада подходит к концу.



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