ЦИК подвел итоги голосования по поправкам в Конституцию

03.07.2020, 11:08, Новости дня

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ прошло максимально открыто, безопасно и свободно, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Голосование прошло свободно, у всех граждан была возможность свободно выразить свою волю», – цитирует ТАСС Памфилову.

По ее словам, голосование прошло «максимально демократично», о чем свидетельствует работа представителей самых разных политических сил в избирательных комиссиях.

Также глава ЦИК заявила, что голосование было справедливым и достоверным, а его результаты полностью легитимны.

«Можно констатировать, что данные голосования достоверны и легитимность итогов голосования бесспорна», – сказала она.

Кроме того, Памфилова подчеркнула, что ЦИК не получил никаких жалоб на голосование, которые стоило бы рассмотреть комиссии.

В четверг ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила сделать 1 июля, день общероссийского голосования по поправкам к Конституции, праздничным днем.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.