ЦИК подвел итоги голосования по поправкам в Конституцию
03.07.2020, 11:08, Новости дня
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ прошло максимально открыто, безопасно и свободно, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«Голосование прошло свободно, у всех граждан была возможность свободно выразить свою волю», – цитирует ТАСС Памфилову.
По ее словам, голосование прошло «максимально демократично», о чем свидетельствует работа представителей самых разных политических сил в избирательных комиссиях.
Также глава ЦИК заявила, что голосование было справедливым и достоверным, а его результаты полностью легитимны.
«Можно констатировать, что данные голосования достоверны и легитимность итогов голосования бесспорна», – сказала она.
Кроме того, Памфилова подчеркнула, что ЦИК не получил никаких жалоб на голосование, которые стоило бы рассмотреть комиссии.
В четверг ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.
Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила сделать 1 июля, день общероссийского голосования по поправкам к Конституции, праздничным днем.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.
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