 

Андрей Макаревич впервые рассказал о знакомстве с четвертой женой и их тайной еврейской свадьбе

03.07.2020, 11:05, Разное

Весной стало известно, что Андрей Макаревич женился в четвертый раз, причем еще в декабре 2019 года. Избранницей музыканта стала Эйнат Кляйн, гражданка Израиля, бизнес-леди, историк и основательница туристической фирмы. На днях они дали первое совместное интервью еврейскому журналу “5780”, в котором впервые рассказали о знакомстве, свадьбе, которая прошла по еврейским традициям, а также отметили, что не делали из личного события никакого секрета – так получилось случайно.

Мы не делали никакого секрета, но российская желтая пресса, видимо, совсем потеряла нюх и прощелкала эту историю – меня это очень устраивало. И только позже, когда я в каком-то интервью упомянул жену, они спохватились. Это было очень смешно, – рассказывает Макаревич.

Пара познакомилась в Эфиопии: Макаревич приехал туда с друзьями отдохнуть и увидеть экзотическую страну, а Эйнат выступила их гидом.

Чисто теоретически мы не могли не встретиться, – отмечает Макаревич. – Я побывал в 120 странах и осталось не так много экзотических мест, где я не был и куда хотел бы съездить. А Эйнат возит туристов в основном именно по таким местам. У нас есть группа товарищей, которая раз в год уже давно выбирается в серьезные походы. В тот раз мы собрались в Эфиопию. И Клуб Михаила Кожухова порекомендовал нам Эйнат как лучшего гида – и в этой стране, и вообще. Всё так и оказалось. А дальнейшее произошло само собой.

Организацией свадьбы занималась Эйнат, так как, по словам Макаревича, он относится “ко всей этой ритуальной составляющей спокойно”:

Я не первый раз женат, никогда никаких свадеб у меня не было. Так, собирались дома друзья, и этим всё заканчивалось. А кукла, привязанная к машине, крики “с маленьким не затягивайте”, “почему молодежь не танцует” – вот этого всего у меня не было никогда и не будет. Эйнат очень хотела, чтобы было красиво и было по-еврейски. Она потрясающе всё организовала, я не участвовал. Всего было человек сорок – мы пригласили наших самых близких московских и израильских друзей. Всё происходило в Яффе, в замечательном старинном интерьере, с замечательным шеф-поваром, замечательными винами. И я лишний раз убедился, что женился на перфекционистке, которая доводит до совершенства всё, за что берется. 

Карантин влюбленным пришлось проводить по отдельности в разных странах и созваниваться друг с другом по видеосвязи. Это интервью они также давали с помощью Zoom, и журналист не мог не спросить, какой видят свою жизнь Андрей и Эйнат после окончания пандемии. 

Наверное, как только откроют камеры и границы, я вернусь к своей нормальной жизни. Я буду жить в Москве, я буду жить в Израиле, мы будем путешествовать, будем ездить на гастроли, будем ездить нырять. Всё будет.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Ученые из Австралии рассказали о механизмах действия “Арбидола” на коронавирус

04.05 / Россияне ахнули от снимка Киркорова с братом-близнецом

30.06 / Дима Билан продемонстрировал редкую фотографию с сестрой Анной

01.05 / Джиджи Хадид подтвердила, что ждет ребенка, и рассказала, как проходит ее беременность

08.05 / “Я бы влюбилась”: Ксения Собчак поделилась своим мнением об Екатерине Варнаве

13.04 / Музыкальный телефон Nokia 5310 вскоре поступит в продажу в Китае

01.06 / Мнение: Не надо из Органов опеки делать “монстров” – иногда детей надо спасать

22.04 / Мнение: Татары требуют запретить сериал «Зулейха…»

29.05 / Мнение: Обструкции. Был ли COVID19 биологической обструкцией?

08.05 / Мнение: Почём нынче «корона», или байка о бабле за постановку диагноза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска