Андрей Макаревич впервые рассказал о знакомстве с четвертой женой и их тайной еврейской свадьбе

03.07.2020, 11:05, Разное

Весной стало известно, что Андрей Макаревич женился в четвертый раз, причем еще в декабре 2019 года. Избранницей музыканта стала Эйнат Кляйн, гражданка Израиля, бизнес-леди, историк и основательница туристической фирмы. На днях они дали первое совместное интервью еврейскому журналу “5780”, в котором впервые рассказали о знакомстве, свадьбе, которая прошла по еврейским традициям, а также отметили, что не делали из личного события никакого секрета – так получилось случайно.

Мы не делали никакого секрета, но российская желтая пресса, видимо, совсем потеряла нюх и прощелкала эту историю – меня это очень устраивало. И только позже, когда я в каком-то интервью упомянул жену, они спохватились. Это было очень смешно, – рассказывает Макаревич.

Пара познакомилась в Эфиопии: Макаревич приехал туда с друзьями отдохнуть и увидеть экзотическую страну, а Эйнат выступила их гидом.

Чисто теоретически мы не могли не встретиться, – отмечает Макаревич. – Я побывал в 120 странах и осталось не так много экзотических мест, где я не был и куда хотел бы съездить. А Эйнат возит туристов в основном именно по таким местам. У нас есть группа товарищей, которая раз в год уже давно выбирается в серьезные походы. В тот раз мы собрались в Эфиопию. И Клуб Михаила Кожухова порекомендовал нам Эйнат как лучшего гида – и в этой стране, и вообще. Всё так и оказалось. А дальнейшее произошло само собой.

Организацией свадьбы занималась Эйнат, так как, по словам Макаревича, он относится “ко всей этой ритуальной составляющей спокойно”:

Я не первый раз женат, никогда никаких свадеб у меня не было. Так, собирались дома друзья, и этим всё заканчивалось. А кукла, привязанная к машине, крики “с маленьким не затягивайте”, “почему молодежь не танцует” – вот этого всего у меня не было никогда и не будет. Эйнат очень хотела, чтобы было красиво и было по-еврейски. Она потрясающе всё организовала, я не участвовал. Всего было человек сорок – мы пригласили наших самых близких московских и израильских друзей. Всё происходило в Яффе, в замечательном старинном интерьере, с замечательным шеф-поваром, замечательными винами. И я лишний раз убедился, что женился на перфекционистке, которая доводит до совершенства всё, за что берется.

Карантин влюбленным пришлось проводить по отдельности в разных странах и созваниваться друг с другом по видеосвязи. Это интервью они также давали с помощью Zoom, и журналист не мог не спросить, какой видят свою жизнь Андрей и Эйнат после окончания пандемии.

Наверное, как только откроют камеры и границы, я вернусь к своей нормальной жизни. Я буду жить в Москве, я буду жить в Израиле, мы будем путешествовать, будем ездить на гастроли, будем ездить нырять. Всё будет.