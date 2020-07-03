 

Эмин Агаларов трогательно поздравил с днем рождения свою бывшую жену Лейлу Алиеву

03.07.2020, 11:04, Разное

После расставания Эмина Агаларова и Алены Гавриловой личная жизнь бизнесмена и музыканта скрыта под завесой тайны. Но о чем можно сказать наверняка, так о том, что с первой женой, Лейлой Алиевой, он точно сохранил дружеские отношения. Подтверждение тому – новый пост Агаларова в Instagram, где он с нежностью поздравляет с днем рождения дочь президента Азербайджана.

С днем рождения, Лейла! Ты настоящий друг, прекрасная мать и спутница жизни. Будь счастлива – тебя ничто не остановит!

– написал Агаларов, снабдив поздравление необычным снимком, на котором позирует в форме полицейского.

Эмин Агаларов и Лейла АлиеваСыновья Эмина и ЛейлыНапомним, Эмин Агаларов почти десять лет был женат на Лейле Алиевой – у пары есть двое сыновей Али и Мика, а также дочь Амина, которую Лейла удочерила уже после расставания с Эмином – Агаларов принимает участие в ее воспитании. После Лейлы Агаларов начал встречаться с обладательницей титула “Мисс Мордовия” 2004 года Аленой Гавриловой. Впервые как пара они появились на премии HELLO! “Самые стильные в России” весной 2016 года, а затем на благотворительном балу Фонда Михаила Рудяка. Спустя год Алена стала героиней клипа Эмина на песню Good Love – таким образом влюбленные официально подтвердили свои отношения. Они поженились в июле 2018 года в подмосковном гольф-клубе Agalarov Estate, а спустя полгода на свет появилась их дочь Афина. О расставании с женой артист и бизнесмен сообщил в мае этого года, опубликовав на своей странице в Instagram фото со свадьбы:

Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось, как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребенка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли, и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь.

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова



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