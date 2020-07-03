Мнение: «Лорды Проклятых Земель» и другие текстовые игры

03.07.2020, 11:04, Разное

Прошёл «Лордов», которых месяц назад выпустил писатель kvisaz. Ничуть не жалею, что потратил 95 рублей, хотя, конечно, такие игры надо выпускать для планшетов, чтобы можно было читать их, сидя в уютном кресле или трясясь в вагоне поезда. По просьбам читателей сразу даю ссылку и на страницу «Стима», и на пост автора:

https://kvisaz.livejournal.com/1023387.html

https://store.steampowered.com/app/1240140/_/

Возможно, вы играли в подобные игры ещё в глубоком детстве. Несколько десятилетий назад они выглядели как обычная книга, которая периодически прерывалась примерно такими развилками:

— если вы хотите, чтобы Мохнозад съел пирог, идите на страницу 303;

— если вы хотите, чтобы Мохнозад разбудил гоблина, идите на страницу 211.

Доходя до очередной развилки, читатель делал выбор и пролистывал книгу в нужное место, чтобы двигаться дальше по новой сюжетной линии:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Книга-игра

Одним из первопроходцев этого жанра считается Хорхе Луис Борхес, а в современной России книгу-игру делал, к примеру, Борис Акунин:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Квест_(роман)

Лично я, — простите за карго-снобизм и низкопоклонство перед Западом, — предпочитаю книги-игры на английском языке. Более конкретно, у меня на мобильных устройствах стоят игры от «Hosted Games», которые я считаю эталоном. Если вы сносно читаете по-английски, весьма рекомендую «Жизнь бандита»: она ставится и на андроид, и на айфоны, и даже в «Стим»:

https://www.choiceofgames.com/user-contributed/life-of-a-mobster/

У той же фирмы есть ещё куча хороших игр, — «Infinity guns», «Life of a wizard», например, — но вы и сами сможете легко найти лучшее, просто выбрав в «АппСтор» или в «Гугл Плей» фирму «Hosted Games», а потом отсортировав игры по рейтингу.

Кстати, вот вам идея. Если бы я был готов рыть землю копытом ради развития отечественного игропрома, я бы занялся переводом лучших иностранных книг-игр на русский язык. Технически дело невероятно простое — договориться с авторами и оплатить работу переводчиков. Целевая аудитория огромна — любители книг, число которых в России исчисляется десятками миллионов. Лично я бы с радостью играл на русском языке, если бы у меня была такая возможность.

Теперь, после этого длинного предисловия, я готов объяснить, почему не ставлю «Лордам» 10 баллов из 10.

Компьютерные игры, равно как и обычные бумажные книги, хороши тем, что вводят игрока в состояние «потока», когда он полностью сосредоточен на действии. В этом состоянии читатель перестаёт замечать окружающее, — «счастливые часов не наблюдают», — и с головой погружается в виртуальный мир, созданный для него писателем или гейм-дизайнером. В такое же состояние «потока», кстати, входит и кузнец, делающий шипастый ошейник для любимой коровы, и программист, гипнотизирующий красными глазами строчки рождающегося кода. Любители психологии могут больше прочесть о состоянии «потока» вот здесь:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Поток_(психология)

Так вот: «Лорды Проклятых Земель» обладают несомненными художественными достоинствами, проработанным игровым миром, хорошим ветвистым сюжетом и объёмными персонажами (привет болотной подруге), к которым игрок успевает прикипеть душой. Проблема в том, что плохих концовок в «Лордах» много, а хороших мало, и потому игрок постоянно гибнет, после чего откатывается на начало уровня и начинает всё заново.

Игровой процесс выглядит как в знаменитой игре «Трап Адвенче 2», которая стала известна благодаря мему «самая раздражающая игра в мире»:

https://www.youtube.com/watch?v=cuUWDjQJBgA

Когда речь идёт о двухмерной головоломке, такой жанр имеет право на существование. Однако когда мы находимся в текстовом квесте, нам хочется играть и идти вперёд, а не топтаться бесконечно на одном месте, составляя карту разложенных автором капканов.

В играх от «Хостед Геймс», про которые я рассказывал выше, это противоречие решается просто: когда вы делаете плохой выбор, вы теряете деньги, здоровье, репутацию или, может быть, члена команды, но вы не погибаете, вы продолжаете играть с новым счётом на табло. Игра не прерывается и, следовательно, не выбивает вас из состояния «потока». Более того: так как прошлые решения влияют на будущее, в игре появляется элемент РПГ, который также добавляет интереса к происходящему.

Если бы я собрался делать свою книгу-игру, я бы делал её именно по такому шаблону, по шаблону американских боевиков, где главный герой сначала прокачивается, выполняя второстепенные квесты, а потом подходит к сражению с главным боссом с командой верных друзей и в хорошей физической форме.

Вместо подведения итогов задам вопрос. Знаете ли вы хорошие книги-игры на русском языке? «Бесконечное лето», пожалуйста, не предлагайте: это немного другой жанр.