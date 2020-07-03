 

Минтруд обяжет чиновников соблюдать нормы литературного русского языка

03.07.2020, 11:04, Разное

Министерство
труда занимается разработкой проекта, который установит контроль над
соблюдением госслужащими норм русского литературного языка. Данная мера
поспособствует увеличению грамотности госслужащих.

Законопроект
внесет изменения в Федеральный закон “О государственном языке РФ”. Владимир
Путин дал распоряжение на разработку проекта еще на заседании Совета по
русскому языку в 2019 году.

Реформа
устанавливает необходимость оценки профессионального уровня во время проведения
конкурсов на госслужбу. К кандидатам будут выдвигаться высокие требования к
знанию государственного языка.

Ведомство
отмечает, что проект внесут в Государственную думу до середины сентября этого
года. Большинство партий в Госдуме положительно отнеслось к таким изменениям,
сообщает VSE42.ru.



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