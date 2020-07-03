Минтруд обяжет чиновников соблюдать нормы литературного русского языка

03.07.2020, 11:04, Разное

Министерство

труда занимается разработкой проекта, который установит контроль над

соблюдением госслужащими норм русского литературного языка. Данная мера

поспособствует увеличению грамотности госслужащих.

Законопроект

внесет изменения в Федеральный закон “О государственном языке РФ”. Владимир

Путин дал распоряжение на разработку проекта еще на заседании Совета по

русскому языку в 2019 году.

Реформа

устанавливает необходимость оценки профессионального уровня во время проведения

конкурсов на госслужбу. К кандидатам будут выдвигаться высокие требования к

знанию государственного языка.

Ведомство

отмечает, что проект внесут в Государственную думу до середины сентября этого

года. Большинство партий в Госдуме положительно отнеслось к таким изменениям,

сообщает VSE42.ru.