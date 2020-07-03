Советские здравницы

03.07.2020, 11:02, Разное

Они не летели за солнцем и морем за границу, а проводили отпуска на родных курортах.

Гагра

Гагра, пожалуй, самый популярный курорт советского кинематографа. Помните это: «Ляля? Ты не поверишь! Режиссер Якин бросил свою кикимору, и мы сегодня уезжаем с ним в Гагры!».

Город в Абхазии, стоящий на берегу Черного моря и окруженный горами, — это и есть загадочное место отдыха советской культурной элиты.



Гагра. Городской пляж. Источник: pinterest.com

Кстати, основал курорт не кто-нибудь, а сам принц Александр Петрович Ольденбургский, родственник последнего русского императора и правнук Павла I. Замок принца и сегодня остается одной из главных достопримечательностей Гагр.

Боржоми

Боржоми, 1955 год. (pinterest.com)

Боржоми — известный город-курорт на юго-западе Грузии. Город знаменит своей минеральной водой «Боржоми», занимающей первую позицию по экспорту в Грузии. В Боржоми расположено несколько десятков оздоровительных учреждений, рекреационных комплексов, санаториев и домов отдыха. В советское время курорт пользовался популярностью среди туристов со всего Союза. Сюда приезжали как желающие поправить здоровье, так и те, кому просто хотелось отдохнуть и отвлечься от повседневной суеты, ведь Боржоми отличается великолепными природными условиями, чистейшим горным воздухом, умеренной комфортной температурой. Низкогорный курорт окружают горные массивы, покрытые хвойными и широколиственными лесами.

Трускавец

Лечебные курорты Трускавца были популярны еще до того, как он стал одной из всесоюзных здравниц СССР, и даже до того, как стал польским в 1921 году. Еще в начале ХХ века город считался одной из самых знаменитых здравниц европейского значения. В 1913 году за развитую инфраструктуру Трускавец был даже награжден Большой золотой медалью.



Трускавец. Источник: pinterest.com

Советским Трускавец стал только в 1939 году, когда западные области УССР вошли в состав Советского Союза. Его развитие продолжилось, курорт благоустраивался, открывались новые санатории. Восстановившись после разрушительной войны, Трускавец со временем стал курортом союзного значения. Здесь практиковали бальнео- и теплолечение. По уровню своей популярности он был сравним с немецким Баден-Баденом, чешскими Карловыми Варами и французским курортом Виши, только в отличие от европейских курортов он был доступен простым советским гражданам.

Евпатория

Крым любили все жители СССР. Благодаря своей интересной истории и прекрасной природе полуостров пользовался популярностью среди отдыхающих. Здесь есть и черноморское побережье, и горы, и степные районы. На полуострове расположены старинные города и прекрасные дворцы. Не зря в Крыму любили отдыхать руководители страны: здесь было построено около 12 государственных дач.



Евпатория. Источник: pinterest.com

Наиболее популярным местом для отдыха в СССР, пожалуй, была солнечная Евпатория. История этого крымского города, названного в честь понтийского царя Митридата VI Евпатора, насчитывает более 25 веков. Комфортный сухой климат, множество пляжей на любой вкус, лечебные воды малой, средней и высокой минерализации, целебные соли и грязи из окрестных озер — все это привело к тому, что Евпатория была не только любимым местом отдыха взрослых, но и одной из знаменитых детских здравниц СССР. Также Евпатория считалась самым молодежным курортом Советского Союза. Здесь была особенная атмосфера свободы и веселья, нередко приводящая к курортным романам.

Юрмала

Курорты Латвии были хорошо известны во времена Советского Союза. Юрмала носила почетное звание «Всесоюзной здравницы».



Юрмала. Источник: pinterest.com

Тогда в эти края, наполненные музыкой теплого ветра и ароматами вечнозеленых сосновых лесов, приезжали туристы изо всех уголков СССР. В Юрмале отдыхали партийные лидеры, представители советского шоу-бизнеса, а также просто состоятельные граждане из разных уголков советской страны. В летние месяцы в Юрмале отдыхало до полумиллиона курортников.