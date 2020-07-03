Украина, Грузия и Румыния призывают США и НАТО усилить присутствие в Черном море

03.07.2020, 10:55, Новости дня

ВАШИНГТОН – Высокопоставленные дипломаты из Украины, Грузии и Румынии призывают США и НАТО укрепить присутствие в Черноморском регионе в целях сдерживания агрессивной повестки Москвы.

Послы всех трех стран, имеющих выход к Черному морю, выразили обеспокоенность в ходе мероприятия, организованного Институтом Ближнего Востока.

Как отметил посол Украины Владимир Ельченко, борьба за Черное море, расположенное на перепутье между Европой, Азией и Ближним Востоком, шла веками.

«Мы не можем самостоятельно дать отпор России», – признал Ельченко. Его аргумент поддержал посол Грузии Давид Бахрадзе.

Оба дипломата призвали США усилить присутствие в регионе и укрепить потенциал союзников и партнеров.

Присутствие США и НАТО в Черноморском регионе резко выросло после аннексии Крыма в 2014 году, однако впоследствии сократилось, отмечает аналитик фонда Heritage Foundation Люк Коффи.

Коффи выступает за сохранение присутствия НАТО в регионе, отмечая, что в Черном море «каждый день должен быть хотя бы один корабль НАТО».

Он признает, что странам НАТО в данный момент не хватает кораблей, а также, вероятно, политической воли для поддержания столь усиленного присутствия.

Эксперт призывает применить «творческий подход», подумав о том, как можно задействовать воздушные и сухопутные активы.

По словам Коффи, среди черноморских стран Румыния является самым вовлеченным членом НАТО, а Турция обладает самым большим военно-морским потенциалом в регионе после России.

Послы Грузии, Румынии и Украины признают, что любая региональная инициатива вряд ли принесет плоды без поддержки Анкары. «Мы хотели бы, чтобы Турция была более вовлеченной», – отмечает посол Румынии в США Джордж Майор.

По его словам, Румыния ведет усердную и последовательную работу с Пентагоном, чтобы добиться увеличения американского военного присутствия в регионе – как на суше, так и на море.