Украина, Грузия и Румыния призывают США и НАТО усилить присутствие в Черном море
03.07.2020, 10:55, Новости дня
ВАШИНГТОН – Высокопоставленные дипломаты из Украины, Грузии и Румынии призывают США и НАТО укрепить присутствие в Черноморском регионе в целях сдерживания агрессивной повестки Москвы.
Послы всех трех стран, имеющих выход к Черному морю, выразили обеспокоенность в ходе мероприятия, организованного Институтом Ближнего Востока.
Как отметил посол Украины Владимир Ельченко, борьба за Черное море, расположенное на перепутье между Европой, Азией и Ближним Востоком, шла веками.
«Мы не можем самостоятельно дать отпор России», – признал Ельченко. Его аргумент поддержал посол Грузии Давид Бахрадзе.
Оба дипломата призвали США усилить присутствие в регионе и укрепить потенциал союзников и партнеров.
Присутствие США и НАТО в Черноморском регионе резко выросло после аннексии Крыма в 2014 году, однако впоследствии сократилось, отмечает аналитик фонда Heritage Foundation Люк Коффи.
Коффи выступает за сохранение присутствия НАТО в регионе, отмечая, что в Черном море «каждый день должен быть хотя бы один корабль НАТО».
Он признает, что странам НАТО в данный момент не хватает кораблей, а также, вероятно, политической воли для поддержания столь усиленного присутствия.
Эксперт призывает применить «творческий подход», подумав о том, как можно задействовать воздушные и сухопутные активы.
По словам Коффи, среди черноморских стран Румыния является самым вовлеченным членом НАТО, а Турция обладает самым большим военно-морским потенциалом в регионе после России.
Послы Грузии, Румынии и Украины признают, что любая региональная инициатива вряд ли принесет плоды без поддержки Анкары. «Мы хотели бы, чтобы Турция была более вовлеченной», – отмечает посол Румынии в США Джордж Майор.
По его словам, Румыния ведет усердную и последовательную работу с Пентагоном, чтобы добиться увеличения американского военного присутствия в регионе – как на суше, так и на море.
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