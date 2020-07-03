Новый кроссовер Kia Seltos получил обновление и топовую версию Gravity

03.07.2020, 10:50, Новости дня

Южнокорейский бренд Kia представит обновленную модификацию кроссовера Kia Seltos.

Вместе с тем еще с прошлого года состоялся выход новой версии, тогда как в дальнейшем разработчики сумели продемонстрировать улучшенную модификацию кроссовера. По внешнему виду изменения коснулись решетки радиатора, а также других элементов кузова. Более того, уже с базовой версии паркетник получил 10,25-дюймовый дисплей, проекционный экран, адаптивный круиз-контроль, а также систему удержания полосы.

Из технических параметров новинки следует отметить 1,6-литровый бензиновый двигатель, который выдает 177 л.с. мощности. Кроссовер Seltos может похвастаться полным приводом и 7-ступенчатой коробкой передач.