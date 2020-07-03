Первую партию кроссоверов Volkswagen Nivus раскупили за несколько часов

03.07.2020, 10:50, Новости дня

Обновленный кроссовер Volkswagen Nivus сумел показать высокий спрос на бразильском рынке.

Уже за первые часы с момента старта продаж уже оформили заказ на паркетник свыше 1,2 тысяч клиентов. Более того, немецкий бренд указал, что автомобиль получит дополнительную льготу для последующих поставок. Первые покупатели смогут приобрести модель с бонусом в виде страхового полиса на год ,а также другие выгодные условия, например, при оформлении Volkswagen Nivus в кредит.

Напомним, официальная премьера автомобиля состоялась в мае, тогда как автомобиль уже имеет улучшенный мотор с объемом 1,5 литра при 130 л.с. мощности. Во всех комплектациях применен исключительно передний привод и автоматическая трансмиссия.