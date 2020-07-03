Twitter удалил из программных кодов термины «хозяин», «раб» и «черный список»

03.07.2020, 10:48, Новости дня

Социальная сеть Twitter удаляет термины «хозяин», «раб» и «черный список» из своих программных кодов, и заменит их на более «инклюзивные» слова, сообщили в соцсети.

«Инклюзивный язык играет решающую роль в создании среды, в которой мы находимся. В Twitter язык, который мы использовали в наших кодах, не отражает наши ценности как компании и не представляет людей, на которых мы работаем. Мы хотим изменить это», – передает РИА «Новости» заявление соцсети в Twitter.

Так, термин «черный список» будет заменен на «список отказов», слово «хозяин» изменится на «лидер», а термин «раб» заменит «последователь».

Имеется в виду модель взаимодействия в программировании одного главного устройства или процесса (на английском звучит как «хозяин»), которое осуществляет однонаправленное управление подчиненным («рабом»).

«Речь идет не только об английских терминах или кодах. Слова важны также для наших встреч, наших разговоров и документов, которые мы создаем. Мы знаем, что предстоит еще много работы, но мы стремимся выполнять то, что должны», – говорится в заявлении.

Также, по сообщению компании, под запрет попали такие слова как «белый список», «проверка работоспособности», «фиктивное значение», а также местоимения, указывающие на гендерную принадлежность.

Напомним, в субботу газета The New York Times объявила о решении начать писать слово black («черный») в своих материалах с заглавной буквы в знак уважения к темнокожим.