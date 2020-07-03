 

Мурашко назвал число умерших от коронавируса врачей в России

03.07.2020, 10:48, Новости дня

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в РФ от коронавируса умерли 40 врачей, назвав это самой верной проверенной информацией, так как по этим случаям произведены единовременные страховые выплаты.

Мурашко заявил, что на данный момент в РФ «произведено 40 выплат Фондом соцстрахования», также «есть случаи, по которым ведется расследование», передает «Интерфакс».

Он отметил, что работа в «красных зонах» больниц с коронавирусными пациентами – это повышенный риск, за который предусмотрены специальные доплаты. Однако минимизировать риски можно, если работать со всей защитой и по всем правилам.

Также Мурашко заявил, что, на его взгляд, россияне вряд ли смогут вернуться к нормальной жизни раньше февраля 2021 года. Он подчеркнул, что должна быть разорвана цепочка передачи вируса, передает ФАН.

В понятие «нормальная жизнь», по его мнению, входят походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых.

Мурашко отметил, что носить маску не обязательно, если нет скопления людей, например, когда человек находится на даче, однако нужно продолжать пользоваться этим средством защиты, если речь идет о закрытых помещений, хождении по улицам. Он напомнил, что маску нужно менять каждые несколько часов.

От масок можно будет отказаться при двух условиях: «Если появится средство, в котором будем на 100% уверены, – как для профилактики, так и для лечения, и особенно когда появится коллективный иммунитет, тогда маски можно будет снять».

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в РФ якобы умерли 489 медиков, у которых был коронавирус. При этом в пресс-службе Роздравнадзора отметили, что это не официальная информация. По данным ведомства, речь идет о данных, «циркулирующих» в Сети.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Скачки в динамике коронавируса в России объяснили специалисты

10.06 / Глава МЧС потребовал не скрывать информацию о реальной обстановке в Норильске

21.06 / Полиция не увидела связи нападения в Рединге с акцией в поддержку чернокожих

14.04 / Новая сделка ОПЕК: что дальше?

17.04 / Ректор Московской духовной академии заразился коронавирусом

24.06 / Администрация Ялты поднимает статус городских дворников

16.04 / Трамп пригрозил прервать работу Конгресса из-за неутвержденных кандидатур в правительство

15.06 / Алкоголь, громкая музыка и даже шприцы: “Патрики” превратились в тусовочное место

08.06 / Садовый и Козицкий попросили Кабмин разрешить ослабить карантин во Львовской области

17.04 / Суд отказал Роджеру Стоуну в проведении нового разбирательства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска