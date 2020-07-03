 

COVID-19 в России: 6 718 заболевших за сутки

03.07.2020, 10:40, Новости дня

В РФ суточный прирост заболевших коронавирусом составил 6720 случаев, умерли за сутки 176, следует из данных оперативного штаба. Зарегистрировано 2182 (32,5%) бессимптомных носителей.

Накануне сообщалось о 6760 заболевших коронавирусом, 1 июля их было 6556 человек.

По состоянию на пятницу, 3 июля в РФ зарегистрировано 667 883 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 9 859 умерших и 437 893 выздоровевших (8 915 выписаны за истекшие сутки). На текущий момент в стране число болеющих COVID-19 составляет 220 131.

Под наблюдением медиков остаются 284 158 человек.

Как сообщает оперативный штаб, в Москве зарегистрировано 659 новых случаев COVID-19 за сутки, 34 человека умерли и 1591 выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в пятницу составил 0,87 (днем ранее — 0,88). В РФ этот показатель равен 0,98.



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