 

За сутки в Украине провели более 26 тыс. тестирований на коронавирус

03.07.2020, 10:35, Новости дня

Коронавирус в Украине за сутки выявили у 74 детей и 46 медработников. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 3382 ребенка и 6874 медработника.

За последние сутки было госпитализировано 229 человек. Проведено 26 329 тестирований на коронавирус – из них 13 162 методом полимеразной цепной реакции и 13 167 ИФА-тестов.

Степанов высказал мнение, что украинцы достойны того, чтобы одними из первых получить вакцину от коронавируса. По его словам, Минздрав Украины следит за тем, что происходит в мире с испытанием вакцины от коронавируса.

Он напомнил, что несколько стран уже заявили о таких исследованиях. 

“Особенно это касается заявлений фармкомпании AstraZeneca, что они уже находятся практически на завершающих стадиях испытания вакцины, некоторые страны уже начали размещать предзаказ, и Украина тоже присоединяется к этим процессам”, – подчеркнул министр.

По состоянию на 3 июля в Украине общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 46 763. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1212 человек, 20 558 жителей Украины уже вылечились.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году. 15 мая американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана к концу 2020 года.

В настоящее время проводится около 120 испытаний вакцины от коронавируса SARS-COV-2 / COVID-19 по всему миру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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