Министр финансов Марченко: Заявление Смолия об отставке сорвало нам трансакцию десятилетия

03.07.2020, 10:35, Новости дня

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил в эфире “1+1” 2 июля, что заявление главы Национального банка Украины Якова Смолия об отставке сорвало для Украины “трансакцию десятилетия”.

2 июля Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2021–2022 годах.

“Да, действительно, вчера произошло одно незаурядное событие, оно было немного шоковое и сорвало нам трансакцию десятилетия. Я не побоюсь этого слова. Потому что доходность, с которой мы могли вчера позаимствовать, последний раз была в 2007–2011 годах “, – заявил министр.

Ведущая уточнила у Марченко, был ли Смолий гарантом этой трансакции.

“Нет, конечно. Просто для всего финансового мира смена главного банкира страны является событием неординарным и вызывающим много вопросов. Мы вынуждены были прекратить размещение, и сегодня утром оно было отменено. Это было вынужденное решение”, – подчеркнул глава ведомства.

В то же время он заверил, что никаких оснований для паники в связи с заявлением Смолия нет.

“У нас все в порядке. У нас есть макроэкономическая стабильность. У нас выполняется бюджет. Мы прошли пиковую кризисную ситуацию. У нас, например, план поступлений налоговой увеличен на 6 млрд грн. То есть мы говорим о том, что схемы с НДС, которые работали в предыдущие месяцы, уже не работают. Я с оптимизмом и уверенностью смотрю в будущее. И нет оснований на сегодняшний день ожидать, что смена кого-либо в руководстве правительства или любой государственной институции может повлиять или расшатать каким-то образом ситуацию”, – сказал министр.

1 июля Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию, аргументировав его систематическим политическим давлением на НБУ.

В правлении регулятора заявили, что считают “своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка”.

Обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом главы государства, заверили в Офисе президента.

2 июля Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об отставке главы Нацбанка. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал постановление. По данным СМИ, голосование за увольнение Смолия может состояться 3 июля.

По данным LIGA.net, Смолий принял решение написать заявление об отставке после заседания Национального совета реформ 30 июня, на котором у него произошел конфликт с Зеленским по поводу программы дешевых кредитов “5–7–9%”. О старте этой программы правительство объявило в феврале. Государство обязалось компенсировать часть кредитной ставки, чтобы бизнесмен мог получить инвестиционный кредит под 5%, 7% или 9%. Ставка зависит от количества рабочих мест, которые создает предприниматель.