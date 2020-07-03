 

Что произошло за ночь 3 июля

03.07.2020, 10:30, Разное

Коротко.

  • В Москве скончались еще 34 пациента с коронавирусом. Общее число его жертв в столице достигло 3904.

  • В МАГАТЭ считают, что повышенный радиоактивный фон над Северной Европой может быть связан с работами на ядерном реакторе, но географическое местоположение выброса пока не определено. При этом в агентстве заверили, что концентрация радиоактивных частиц не угрожает здоровью людей и окружающей среде.

  • Правительство оплатит антикризисный план в основном за счет займов. От бюджетного правила на 2020-2021 год кабмин решил формально отступить, а расходы в эти годы будут в среднем на 2% ВВП выше, чем предусматривается правилом. При этом Фонд национального благосостояния использоваться в этом году почти не будет.

  • Глава НАО напомнил об отказе от объединения региона с Архангельской областью. Юрий Бездудный на фоне обсуждения итогов голосования в НАО в очередной раз заявил, что проведение референдума не планируется, а «вопрос с объединением был закрыт в конце мая».

    • Источник: Новая газета



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