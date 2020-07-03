 

США решили захватить четыре иранских танкера с бензином для Венесуэлы

03.07.2020, 10:30, Новости дня

Федеральная прокуратура США подала иск об аресте четырех танкеров, перевозящих топливо из Ирана в Венесуэлу.

В исковом заявлении утверждается, что бизнесмен Махмуд Маданипур, связанный с иранским Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР), который в США внесен в список террористических организаций, организовал поставки через сеть фиктивных компаний с целью обойти американские санкции, передает издание Al Jazeera. 

«Доходы от этой деятельности поддерживают действия КСИР, включая распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки, поддержку терроризма и различные нарушения прав человека в стране и за рубежом», – сообщил прокурор Зия Фаруки в жалобе.

По данным следствия, Маданипур использовал фирмы, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), фальсифицировал данные о происхождении топлива и организовывал опасные операции перегрузки с судна на судно в открытом море.

Четыре танкера, названные в жалобе «Белла», «Беринг», «Панди» и «Луна», в настоящее время перевозят 1,1 млн баррелей бензина в Венесуэлу, утверждают прокуроры.

2 июня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло четыре компании и четыре судна в санкционные списки по Венесуэле после того, как они доставили топливо из Ирана в Боливарианскую Республику.

Три попавшие под санкции компании зарегистрированы на Маршалловых островах, а одна – в Греции. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о схеме покупки нефти у Венесуэлы и попытках США противодействовать этому.



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