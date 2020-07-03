 

В Motorola представили недорогой смартфон Motorola One Fusion

03.07.2020, 10:17, Разное

Компания Motorola представила очередной смартфон из сегмента недорогих устройств. При невысокой стоимости Motorola One Fusion получил дисплей HD+ и мощный процессор Snapdragon 710.
Информация о новинке давно обговаривалась экспертами сферы мобильных технологий в интернете. Сейчас магазины в ряде зарубежных стран уже начали торговлю Motorola One Fusion, далее планируется расширить рынок сбыта. Чип Qualcomm 710-й модификации Snapdragon работает на восьми ядрах Kryo 360, при этом их тактовая частота достигает 2,2 гигагерц. Мощность процессора дополняется графическим контроллером Adreno 616 и движком AI Engine.

Многозадачность смартфона обеспечивается 4-гигабайтным модулем оперативной памяти, а работает устройство на десятой версии операционной системы Android с фирменной оболочкой My UX. Хранить любые данные можно на флэш-накопителе емкостью в 64 гигабайта. Экран Motorola One Fusion выполнен по технологии HD+ и равен 6,5 дюйма. На задней панели находится дактилоскоп для разблокировки смартфона, осуществления платежей, идентификации владельца и других операций. Интеллектуальный ассистент Google Assistant производитель также вынес на тыльную сторону, закрепив его за отдельной кнопкой.

При том, что технические характеристики устройства актуальны для рынка, мобильные сети пятого поколения смартфон не поддерживает, ограничиваясь только 4G/LTE. Основная камера аппарата равна 48 мегапикселям, дополненным объективом в 8 мегапикселей а также макромодулем и датчиком глубины соответственно в 5 и 2 мегапикселя. Передняя камера в 8 мегапикселей расположена в вырезе сверху. Сейчас аппарат можно приобрести за 250 долларов США.



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