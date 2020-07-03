Рейтинг быстрых смартфонов возглавил Oppo Find X2 Pro

03.07.2020, 10:17, Разное

Бенчмарк-сервис AnTuTu обнародовал рейтинг самых быстрых Android-смартфонов за прошедший месяц. Согласно предоставленным данным, в июне наиболее высокие показатели скорости работы показал телефон Oppo Find X2 Pro.

Как и ранее, перечень самых производительных смартфонов составляют аппараты, работающие на процессоре Snapdragon 865. Стоит отметить, что Oppo Find X2 Pro одерживает победу уже в четвертый раз подряд, в этот раз его показатель превысил 608 тысяч баллов. Этому способствуют, кроме актуального процессора, большой объем оперативной памяти в 12 гигабайт, дополненный 256-гигабайтным модулем основной памяти.

С итогами в 603 и 599 тысяч очков серебро и бронза в ТОП-е достались соответственно Mi 10 Pro от Xiaomi и Find X2 от Oppo. Четвертая и пятая позиции в рейтинге – у Oppo Ace2 с 597 тысячами и iQOO Neo3, набравшего 596 тысяч баллов. Шестую строку занял аппарат K30 Pro от Redmi с почти 594 тысячами очков.

X50 Pro Realme набрал в тестах 590 тысяч баллов, опередив iQOO 3 почти на 2,5 тысячи баллов. Замыкают рейтинг устройства 17 Pro от Meizu и OnePlus 8 Pro с итогами испытаний в 587 и 584 тысячи баллов. Таким образом, всего в десятке наиболее быстрых смартфонов оказалось сразу три аппарата от Oppo, два из них при этом принадлежат одной линейке Find X2. Примечательно, что в рейтинг не смогли попасть девайсы компаний Samsung и Apple, выпускающих смартфоны с собственными фирменными платами.