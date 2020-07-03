Голландский эксперт предположила сроки рассмотрения судом дела о катастрофе MH17

03.07.2020, 10:16, Новости дня

Рассмотрение судом дела о катастрофе MH17 в Донбассе может занять пять лет, считает нидерландский эксперт по международному праву Марике де Хун.

«Думаю, что (дело займет) несколько лет. Возможно, будет решено разделить четыре дела, отделив Олега Пулатова, единственного из обвиняемых, чьи интересы в суде представляют адвокаты (что в свою очередь требует большего времени), от остальных троих, которых судят заочно. То есть в какой-то момент мы можем увидеть, что по этим трем начнется рассмотрение по существу, не исключено, что уже этой осенью. Дело Пулатова может затянуться. Также возможны апелляции в ходе процесса и после его окончания. Это займет годы, быть может, пять лет», – передает Deutche Welle слова де Хун.

Она также оценила правовую возможность для такого разделения четырех дел.

«С правовой точки зрения их дела можно разделить, с этим нет проблем. Конечно, это выглядит несколько странно, поскольку это один и тот же суд, и придется рассматривать дела по существу по очереди. Но это уже сыграло свою роль. Когда защита попросила дополнительное время, обвинение предложило продолжить рассмотрение по трем остальным делам. На что защита ответила: давайте не будем спешить. Теперь суду нужно найти баланс между интересами сторон», – сообщила эксперт.

В июне в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. Ранее Бергер на суде заявил, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также, по его словам, Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу MH17.

Накануне основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, которые сообщили, что во время крушения Boeing в Донбассе в небе находились военные самолеты.

9 марта в Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing. Постпред РФ при ОБСЕ назвал процесс политизированным «судилищем».

Прокурор Нидерландов утверждает, что самолет якобы сбили «доставленным из РФ «Буком». Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы следственной группы, указывая в том числе на нежелание использовать выводы российской стороны.