История советского лимонада

03.07.2020, 10:09, Разное

В Советском Союзе лимонадом было принято считать любой фруктовый или ягодный газированный напиток. Простой лимонный сок с сахаром быстро приелся, поэтому в состав постепенно стали добавлять яблоки, груши, клубнику и различные цитрусовые. Изначально срок хранения лимонада был небольшим, и только в начале 1970-х напиток стал храниться неделю. Впрочем, это быстро стало коммерчески невыгодно как производителям, так и покупателям, поэтому состав фруктовых газировок часто менялся.

Лимонад изготавливали местные заводы безалкогольных напитков. Особенно этот напиток стал популярен в период «горбачевской» антиалкогольной кампании. Среди крупных производителей можно выделить Самарский Жигулевский пивоваренный завод и грузинское предприятие «Воды Лагидзе». Последнему принадлежит разработка напитка «Тархун».

Лимонад «Буратино»

Лимонад «Буратино», созданный в начале 1970-х на базе Жигулевского завода, был одним из самых популярных газированных напитков. Этикетка выполнялась в форме лимонной дольки, а на рисунке изображался сказочный персонаж из повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино».



Лимонад «Буратино». Источник: contragents.ru

В состав этой газировки входили лимоны и яблоки, а главным козырем напитка являлось добавление апельсиновой эссенции. Лимонад долгое время продавался не только в бутылках, но и на розлив. Срок его хранения составлял 7 дней, позже он был увеличен при помощи консервантов.

Лимонад «Дюшес»

Этот напиток был самой недефицитной фруктовой газировкой в СССР. Его рецептура была разработана ещё в 1930-е с целью разнообразить вкусы классического лимонада. Помимо стандартной основы в состав входит сироп из одноименного сорта груши. В создании напитка участвовали специалисты из Грузинской и Армянской ССР.



Лимонад «Дюшес». Источник: auction.ru

Лимонад «Дюшес» был по вкусу как простым гражданам, так и политическим деятелям. Эта газировка нередко присутствовала на столах во время политических заседаний.

Лимонад «Тархун»

Авторство данного напитка принадлежит руководителю упомянутого выше предприятия «Воды Лагидзе». Он был лично знаком со Сталиным и являлся консультантом в Министерстве пищевой промышленности СССР. С именем Митрофана Лагидзе связано производство лимонадов по всей стране, потому что предприниматель любил экспериментировать со вкусами газировки. Так появился напиток «Тархун», созданный на базе экстракта кавказского эстрагона. Этот лимонад появился ещё в 1887 году, но производился только в Грузии, а в массовую продажу поступил почти через 100 лет, в 1980-х, уже после смерти Митрофана Лагидзе.



Лимонад «Тархун». Источник: citifox.ru

Популярность «Тархуна» сложно переоценить. Если обычный лимонад стоил 10 коп. без учета посуды, то за зеленую газировку приходилось отдавать в два, а то и в четыре раза больше.

Лимонад «Крем-сода»

Газированная вода с необычным названием не содержала в себе фруктовой эссенции, а к лимонадным напиткам причислялась из-за розовато-желтого цвета. Её автором также является Митрофан Лагидзе.



Лимонад «Крем-сода». Источник: auction.ru

Напиток состоит из специального ароматизатора на основе ванилина и кумарина. Также важным компонентом являются взбитые яичные белки. Популярность прохладительного напитка также обуславливалась дефицитом фруктового и ягодного сырья в начале 1950-х годов.

Лимонад «Байкал»

Эта газировка была ответом Западу на напиток Pepsi, который в Советском Союзе достать было практически невозможно. Отечественный «Байкал» был доступен практически всем жителям страны, хотя его цена была выше, чем у стандартных фруктовых лимонадов.



Лимонад «Байкал». Источник: contragents.ru

Производство газировки началось в 1973 году. В состав напитка входили различные ароматизаторы, созданные с помощью экстрактов различных трав и растений. Ингредиенты держались в тайне и периодически менялись, так как создатели планировали максимально приблизить лимонад ко вкусу американского напитка. В первый год выхода на рынок газировка содержала в себе травяные экстракты шалфея, кардамона, полыни и горечавки. Также в состав входили масла хмеля и эвкалипта.