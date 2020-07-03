День независимости в США: «Мы не просто обычная нация»

03.07.2020, 9:59, Новости дня

ВАШИНГТОН – Американцы в субботу отмечают День независимости, который на этот раз пройдет на фоне неспокойной обстановки в стране.

В большинстве штатов бушует пандемия COVID-19. На улицы выходят участники антирасистских протестов. За последние месяцы за пособием по безработице обратились 42,6 миллиона человек.

Однако, как отмечает социолог из Колумбийского университета Тодд Гитлин, США не раз приходилось переживать беспорядки, противоречия и нестабильность, и даже в спокойные времена разногласия то и дело дают о себе знать.

«В Америке всегда существовали противоречия. Я считаю, что миф о сплоченной стране – всего лишь миф. Американские принципы с самого начала были спорной территорией», – отмечает он.

За 244-летнюю историю своего существования Америка пережила множество конфликтов между политическими партиями по поводу Гражданской войны, иммиграции, борьбы за избирательное право для женщин, участия в первой и второй мировых войнах, гражданских прав, прав ЛГБТ, прав на аборт и по многим другим вопросам.

«Когда у нас в обществе не было глубинных противоречий?» – задается вопросом Гитлин.

Одной из причин разобщенности может быть происхождение Америки в качестве «плавильного котла» – сборища людей, не объединенных общим происхождением.

«Мы не просто обычная нация, сформированная на базе договоренности о национальной истории или национального консенсуса, что, как правило, воплощается в истории и происхождении нации, – поясняет Гитлин. – Америку объединяет идеологическая доктрина. Это скорее манифест убеждений, нежели манифест национального самосознания».

Национальное сознание американцев основано на общих ценностях, воплощенных в Декларации независимости, принятие которой и празднуют 4 июля. Праздник нередко используется для выражения недовольства по какому-либо поводу.

Некоторым сегодняшние протесты движения Black Lives Matter (Жизни чернокожих имеют значение) напоминают события 1960-х годов, когда люди выходили на улицы, борясь за гражданские права и права женщин или против войны во Вьетнаме.

«В 1960-е люди выходили на улицы и бойкотировали расистские компании, – отмечает в электронном письме «Голосу Америки» сотрудник Центра военной истории Армии США в Вашингтоне Джейми Гудэлл. – Сегодняшние демонстранты перенимают эстафету у своих предшественников, продолжая борьбу за свободу и равенство».

Многие считают, что в каком-то смысле этот День независимости, омраченный политическими противоречиями и протестами, напоминает Америке о том, что, хотя она пока не полностью выполнила свои обещания о свободе и равенстве, но усилия по достижению этих идеалов продолжаются.