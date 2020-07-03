Повышенный радиоактивный фон над Европой связали с ядерным реактором

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03.07.2020, 9:59, Новости дня

Повышенный уровень радиации и изотопы над Европой могут быть связаны с работами на ядерном реакторе, заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Зафиксированный уровень радиации не опасен для людей и не может быть вызван неправильной работой какого-либо реактора, сообщается на сайте организации. При этом источник изотопов до сих пор не установлен.

«Недавно обнаруженный слегка повышенный уровень радиоактивных изотопов в Северной Европе скорее всего связан с работой или починкой ядерного реактора, во время которых могут происходить крайне небольшие выбросы радиоактивных частиц», – говорится в заявлении организации.

В агентстве подчеркнули, что выброс не был связан с неправильным обращением с радиоактивным источником. Также маловероятно, что он был связан с заводом по переработке ядерного топлива, с отработавшим топливом или с использованием радиации в промышленности или медицине, уточнили в организации.

Также МАГАТЭ уточнило, что сможет определить источник попадания радионуклидов в атмосферу, только если получит такую информацию из страны, где произошел выброс.

В конце прошлой недели СМИ сообщили, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии якобы фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение.

Также сообщалось, что, согласно расчетам Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов, эти изотопы якобы поступили со стороны России, и что причиной произошедшего может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии сигналов об авариях, способных вызвать повышение радиации, система мониторинга радиационной безопасности в стране совершенная. 



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