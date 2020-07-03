 

Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год

03.07.2020, 9:53, Новости дня

Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал авиакомпании не выплачивать дивиденды за 2019 год в связи с кризисом из-за коронавируса.

«Одобрить и рекомендовать предстоящему 27 июля 2020 года очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» в связи со значительным негативным влиянием на деятельность ПАО «Аэрофлот» кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать», – говорится в сообщении компании, передает РИА «Новости».

В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился при подготовке директив для совета директоров не предусматривать выплату дивидендов «Аэрофлотом» за 2019 год.

Чистая прибыль группы «Аэрофлот» в 2019 году по новым стандартам МСФО составила 13,5 млрд рублей. Дивидендная политика «Аэрофлота» предусматривает выплату дивидендов на уровне 25% чистой прибыли по МСФО. Однако за 2018 год авиакомпания выплатила дивиденды из расчета 2,6877 рубля на акцию на общую сумму 2,857 млрд рублей, что составляет около 50% чистой прибыли по МСФО. За 2017 и 2016 годы также выплачивалось 50% чистой прибыли по МСФО.

В мае первый заместитель министра транспорта – руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько подписал приказ о предоставлении группе «Аэрофлот» субсидий в размере 7,89 млрд рублей. При этом из-за снижения доходов в связи с падением объемов авиаперевозок Росавиация отказала лоукостеру «Победа» («дочка» Аэрофлота) в предоставлении субсидий на компенсацию расходов. 



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