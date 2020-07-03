Кинотеатры из-за коронавируса вернутся к советской традиции

03.07.2020, 9:53, Новости дня

Всех посетителей кинотеатров будут ждать стандартные правила безопасности, включая ношение медицинских масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции в зрительных залах и в фойе, рассказала гендиректор сети кинотеатров «Москино» Светлана Максимченко.

Максимченко рассказала, что кроме масок, перчаток и соблюдения дистанции в некоторых кинозалах зрители могут встретиться с дополнительными мерами, передает радио Sputnik.

«В наших кинотеатрах сети «Москино», поскольку у нас конструкции старых советских кинотеатров, мы хотим выпускать зрителей сразу на улицу после сеанса. Мы будет так делать, где это возможно. Так раньше было принято в советские времена», – напомнила она.

Также посетителям предлагается использовать бесконтактные билеты и оплачивать покупки в кинобаре безналичным способом.

«Основное – это соблюдение дистанции и безопасная работа персонала. Также во всех точках ритейла или общепита рекомендуется бесконтактный проход в зал, бесконтактная оплата и исключение наличных денег из оборота. Проводить время в фойе кинотеатра не стоит. Лучше приходить к сеансу», – посоветовала Максимченко.

Напомним, кинозалы были закрыты с 23 марта по рекомендации Министерства культуры из-за распространения коронавируса.

В июне стало известно, что с 15 июля у россиян вновь появится возможность посещать кинотеатры.