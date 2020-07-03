 

Мурашко оценил вероятность второй волны коронавируса в России

03.07.2020, 9:48, Новости дня

В РФ вторая волна коронавируса такого же масштаба, как первая, маловероятна, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Маловероятно, что будет вторая волна такого же масштаба, как была первая. Мы приобрели определенный иммунитет, создали систему лечения, профилактики. Поэтому повторение сценария в полном формате маловероятно, но подъем заболеваемости может быть при нарушении правил поведения», – сказал Мурашко в интервью «Интерфаксу». 

Министр отметил, что в целом подъем заболевания возможен, «если вести себя как «COVID-диссиденты», то есть не соблюдать действующие ограничения.

По его словам, на то, как будет перенесено заболевание, влияет количество полученного вируса и состояние иммунитета. Среди факторов риска он назвал артериальную гипертонию, ожирение, сахарный диабет, ряд онкологических заболеваний, люди с риском образования тромбов, а также возраст.

Также министр подчеркнул, что переболевшие в тяжелой форме получают более сильный иммунитет.

Мурашко отметил, что коронавирус, по всей видимости, внесезонный: «в странах с жарким климатом заболеваемость при нарушении правил не уходит».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса в Москве маловероятна, хотя и могут быть небольшие отклонения. 



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