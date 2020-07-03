Пострадавший в драке в ХМАО мужчина умер, не получив помощи от полицейского

03.07.2020, 9:47, Новости дня

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело против участкового полиции, который, придя на вызов, не помог пострадавшему в драке мужчине. Через несколько часов мужчина умер от полученных травм, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

В прокуратуре сообщили, что полицейского вызвал пострадавший после получения угроз от соседей. Когда участковый оказался на месте, то увидел потерпевшего со множественными телесными повреждениями, однако он не предпринял никаких действий по оказанию помощи или расследованию произошедшего, передает Ura.ru.

После того, как полицейский ушел, мужчина умер.

«Неисполнение участковым уполномоченным полиции своих должностных обязанностей состоит в причинной связи со смертью жителя города, поскольку при оказании ему своевременной квалифицированной медицинской помощи наступление смерти можно было бы избежать», – указали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом СУ СК России по ХМАО возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

Источник в правоохранительных органах указал, что, на его взгляд, в этом инциденте не все так однозначно: «Сам потерпевший был запойным алкоголиком. В момент визита участкового в квартире находилось еще несколько его собутыльников, один из которых и избил пострадавшего. Сам потерпевший на тот момент отказывался от предоставления помощи».

В пресс-службе полиции ХМАО сообщили, что в отношении участкового ведется служебная проверка.

«Если его вина будет доказана, то он подлежит увольнению из органов», – сообщила начальник отдела общественных связей УМВД ХМАО Ольга Абмайкина.

Напомним, в декабре 2019 года задержали полицейских, подозреваемых в халатности, из-за которой умер похищенный подросток.