 

В прифронтовом Зайцево в результате обстрела боевиков погибла 80-летняя женщина – штаб ООС

03.07.2020, 9:42, Новости дня

Сегодня утром в Зайцево Донецкой области в результате обстрела боевиков погибла мирная жительница. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

“Сегодня на рассвете вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82 мм погибла местная жительница 1940 года”, – говорится в сообщении.

Оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей, заявили в штабе.

“Они в очередной раз подтвердили, что пришли на Донбасс убивать, грабить и разрушать, а жизнь гражданского населения для них ничего не стоит”, – говорится в сообщении.

Від ворожого обстрілу в Зайцевому загинула мирна мешканкаСьогодні, на світанку 3 липня, збройні формування Російської…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Neljapäev, 2. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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