 

В США за сутки коронавирусом заразились более 55 тыс. человек. Это абсолютный рекорд в мире с начала пандемии

03.07.2020, 9:42, Новости дня

В Соединенных Штатах в течение 2 июля коронавирусная инфекция была подтверждена у 55 274 человек, что является абсолютным максимумом для любой отдельно взятой страны с начала пандемии коронавируса, пишет Reuters.

Предыдущий рекорд – 54 771 случай инфицирования за сутки – был зарегистрирован в Бразилии 19 июня.

Агентство отмечает, что резкий рост количества заболевших в течение последних двух недель наблюдается в 37 из 50 штатов. Так, во Флориде за сутки было подтверждено более 10 тыс. случаев инфицирования, в Техасе – 8 тыс. 

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Соединенных Штатах достигло 2,75 млн, из них умерли почти 129 тыс. человек, выздоровели около 780 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Украинские моряки, которые были захвачены Россией возле Керченского пролива, стали участниками боевых действий

14.11 / Спекуляции в нефти: game over

13.04 / «Хорошие лидеры говорят правду» — экс-директор ФБР раскритиковал Трампа за неспособность трезво взглянуть на пандемию

11.05 / Пандемия COVID-19. В Великобритании количество умерших превысило 32 тысячи

02.07 / Бывшего крымского депутата Ганыша, осужденного за госизмену, задержали и отправили в киевское СИЗО. Адвокат выразил недоумение

18.06 / Красный Крест направил в ОРДЛО 45 тонн гуманитарной помощи

23.04 / Россия собралась продать машин на базе «Бумеранга» на 1 млрд долларов

17.04 / Помпео назвал условия для переговоров с Россией о контроле над вооружениями

11.05 / Москва пригрозила Анкаре ограничениями для турецких автоперевозчиков

19.04 / Коронавирус в США. Число умерших превысило 40 тыс. человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска