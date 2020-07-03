Первый выход за долгое время: Анджелина Джоли с дочерью на шопинге в Лос-Анджелесе

03.07.2020, 9:32, Разное

Последний раз мы видели Анджелину Джоли на улицах Лос-Анджелеса еще до начала пандемии коронавируса – в середине марта. И вот наконец папарацци удалось сделать новые снимки с участием актрисы. Примечательно, что разница между предыдущим и нынешним фотосетом – невелика: Анджелина отправилась на шопинг в той же компании, что и тогда, – с 11-летней дочерью Вивьен, и в том же белом хлопковом платье с вышивкой, тех же нюдовых мокасинах и с той же черной сумкой от Christian Dior. Разница лишь – в отсутствии весеннего тренча, который в марте был актуален, и наличии защитной маски и перчаток, которые стали очень актуальны сейчас. Мама с дочерью посетили один из магазинов района Лос-Фелис, где находятся их с Брэдом Питтом особняки.

Анджелина с дочерью Вивьен

Хотя Анджелина не появлялась на людях на протяжении всего периода самоизоляции, она выходила на связь при помощи видеочатов, писала колонки для изданий и давала интервью. Так, почти две недели назад британский Vogue публиковал интервью с Анджелиной Джоли, в котором поговорил с ней об усыновлении, работе в ООН и ее роли Посла доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев, а также задал косвенный вопрос о расставании с Брэдом Питтом и неожиданно получил на него прямой ответ. Редактор журнала спросил, как Анджелине удалось создать здоровую психологическую обстановку дома для детей после развода с их отцом, а актриса ответила:

Я решила расстаться ради благополучия моей семьи. Это было правильным решением. Я продолжаю фокусироваться на их благополучии. Некоторые воспользовались моим молчанием на эту тему, в результате чего дети увидели много лжи о себе в СМИ, но я постоянно напоминаю им – важно лишь, что они сами знают правду о себе и имеют собственное мнение. На самом деле, каждый из них очень храбрый и очень сильный.

Подробнее ознакомиться с выдержками из интервью можно здесь.