Детские лагеря открылись в России
03.07.2020, 9:30, Новости дня
Порядка 20 российских регионов начали летнюю оздоровительную кампанию в детских лагерях, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Около 20 регионов в той или иной степени начинают оздоровительную кампанию. Все зависит от эпидемиологической ситуации и от требований Роспотребнадзора, ведь на первом месте безопасность отдыхающих», – цитирует ТАСС Кравцова.
По его словам, число регионов, где разрешен летний отдых в лагерях, может увеличиваться при благоприятной эпидемиологической ситуации.
Ранее сообщалось, что летняя оздоровительная кампания для детей в Ленинградской области начнется 2 июля.
В этом году в лагерях смогут отдохнуть около 5 млн детей.
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