Детские лагеря открылись в России

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03.07.2020, 9:30, Новости дня

Порядка 20 российских регионов начали летнюю оздоровительную кампанию в детских лагерях, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Около 20 регионов в той или иной степени начинают оздоровительную кампанию. Все зависит от эпидемиологической ситуации и от требований Роспотребнадзора, ведь на первом месте безопасность отдыхающих», – цитирует ТАСС Кравцова.

По его словам, число регионов, где разрешен летний отдых в лагерях, может увеличиваться при благоприятной эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что летняя оздоровительная кампания для детей в Ленинградской области начнется 2 июля.

В этом году в лагерях смогут отдохнуть около 5 млн детей.



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