НАО отказался принять поправки к Конституции из-за объединения с Архангельской областью

03.07.2020, 9:23, Разное

За поправки к Конституции проголосовали всего 44,42% жителей НАО, против – 54,57%. Такого соотношения голосов нет ни в одном регионе России.

Исполняющий обязанности главы региона Юрий Бездудный считает, что в этом виновато протестное настроение в округе. Так жители показали свое отношение к новости об объединении НАО и Архангельской области, пишет “Москва 24”.

Бездудный в очередной раз отметил, что проведение референдума по объединению регионов не планируется. Как сообщает RT, этот вопрос был закрыт в мае этого года.

“Некоторым силам очень выгодно подогревать эту тему, чтобы зарабатывать политические очки”, – считает врио главы НАО.

Стоит отметить, что у НАО и Архангельской области есть темы, которые их объединяют. Регионы заинтересованы в освоении Арктики и имеют совместный проект глубоководного порта “Индиго”, пишет телеканал 360.

В мае власти НАО и Архангельской области заявили, что подписали меморандум об объединении регионов. Ожидалось, что в этом году пройдет референдум.

Согласно данным Росстата на 1 января 2019 года, в Ненецком автономном округе проживают 43,8 тысячи человек. Регион занимает последнее место по количеству жителей среди всех субъектов Российской Федерации.