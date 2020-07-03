Чиновников могут обязать соблюдать нормы русского языка

03.07.2020, 9:08, Новости дня

Минтруд готовит законопроект, согласно которому госслужащие будут обязаны соблюдать все нормы и правила русского языка и регулярно проходить тестирование, сообщают СМИ.

Данный законопроект подготовлен для исполнения перечня поручений президента РФ Владимира Путина. Он должен внести изменения в закон «О государственном языке России», передают «Известия».

Законопроектом устанавливается, что при проведении конкурсов по отбору на государственную (муниципальную) службу будет осуществляться оценка соответствия профессионального уровня кандидата квалификационным требованиям для замещения должностей государственной и муниципальной службы, в числе которых появятся требования к знанию государственного языка России.

В Минтруде уточнили, что законопроект будет внесен в Госдуму до 15 сентября 2020 года.

Также отмечается, что в большинстве фракция Госдумы к новым требованиям отнеслись позитивно.

«Хорошее знание русского языка – это признак высокой культуры человека. Совершенно очевидно, что чиновник должен быть образованным и культурным, так как это сказывается на качестве принятия решений. Поэтому подготовка такого законопроекта вполне оправдана», – отметил первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

В свою очередь зампред фракции ЛДПР, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов признал, что нередко ему попадаются документы с ошибками: где-то нет запятых, а где-то есть и проблемы с орфографией.

В марте по итогам заседания Совета по русскому языку президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений, в частности, потребовав утвердить нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного.