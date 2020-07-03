СК выявил махинации в институте повышения квалификации сотрудников МВД

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03.07.2020, 9:08, Новости дня

В Московской области возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств и халатности должностных лиц института повышения квалификации сотрудников МВД России, сообщили в СК.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств (п. «б» ч.2 ст. 285.1 УК РФ) и халатности должностных лиц федерального государственного учреждения дополнительного образования «Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России» (ч.1.1. ст. 293 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ России», – говорится в сообщении на официальном сайте СК.

По предварительным данным следствия, в 2018 году в рамках государственного контракта институту были выделены деньги на выполнение работ по капитальному ремонту объектов института, расположенного в городе Домодедово. Однако работы в установленные сроки не были завершены, и оставшиеся денежные средства в сумме более 46 млн рублей были потрачены на не предусмотренные контрактом нужды.

Кроме  того, должностные лица не осуществляли должный контроль за исполнением условий и сроков контракта, который не был своевременно расторгнут, не были возмещены в доход государству денежные средства, подлежащие удержанию в виде штрафных санкций, что повлекло причинение ущерба на сумму более 10 млн рублей.

Следователями проведены обыски и осмотры всех объектов на которых должны были осуществляться ремонтные работы, истребована вся необходимая следствию документация, устанавливаются лица, причастные к преступлению.  



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