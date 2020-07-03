Французский депутат заявил об антироссийской паранойе в Европарламенте

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03.07.2020, 9:08, Новости дня

Антироссийская паранойя в Европейском парламенте (ЕП) мешает восстановить межпарламентский диалог с Евросоюзом (ЕС), хотя Москва предлагает восстановить коммуникацию, сообщил глава побывавшей на голосовании по поправкам в Конституцию в Крыму делегации депутатов ЕП, бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани.

Мариани заявил, что «в Европарламенте есть группа, которая занимается отношениями с Россией, я мог в нее вступить, но не стал», передает ТАСС.

«Каждый год эта группа заседает, россияне говорят: «Давайте общаться, мы готовы к диалогу». А европейцы отвечают: «Верните сначала Крым Украине». И диалог никуда не двигается. Мне кажется, что уже есть что- то вроде паранойи антирусской внутри всего Европарламента», – объяснил он.

Депутат отметил, что очень хотел бы восстановления диалога, но «это будет довольно сложно».

«И Константин Косачев, который возглавляет комитет по международным делам в Совете Федерации, и Леонид Слуцкий, который такой же комитет возглавляет в Госдуме, оба выражали желание восстановить такие контакты. Дело в том, что многие в Европейском парламенте требуют соблюдения обязательных предварительных условий невозможных. Одно из таких невозможных условий – это возвращение условно Крыма Украине. Поэтому я довольно пессимистично настроен», – добавил он.

По его словам, депутатов, поддерживающих идею возобновления межпарламентских контактов между Россией и ЕС, в ЕП по-прежнему меньшинство: «Я до этого 25 лет был депутатом во французском парламенте и должен сказать, что 45% всех депутатов выступают за диалог с Россией. Но в Евопарламенте, мне кажется, их число составляет 15% и это еще оптимистическая оценка».

Напомним, Мариани был на голосовании по поправкам в Конституцию в Крыму в составе делегации депутатов Европарламента.

Ранее зампредседателя Европарламента, видный деятель правящего в Италии «Движения пяти звезд» Фабио Массимо Касталдо заявил, что санкции Европейского союза против РФ продемонстрировали свою неэффективность и нанесли серьезный ущерб экономике европейских стран.



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