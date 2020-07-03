Названо новое опасное свойство коронавируса

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03.07.2020, 8:53, Новости дня

Коронавирус нового типа способен вызвать нарушение эндокринной системы, что способно усугубить состояние пациентов со склонностью к эндокринным нарушениям.

К такому выводу пришли врачи Национальной больницы Шри-Ланки. Результаты их работы опубликованы в рецензируемом научном журнале Journal of the Endocrine Society, передает «Ридус». 

Медики изучили состояние здоровья пациентов, которые были инфицированы вирусом, вызвавшим вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. Он является родственным коронавирусу. У многих пациентов после перенесенной болезни развился поствирусный синдром, который характеризуется усталостью.

Отмечается, что частично это может быть вызвано нарушением функции надпочечников, при котором в организме не вырабатывается достаточного уровня кортизола. Причиной этого может быть сбой в работе гипофизарной системы, регулирующей надпочечники. Пациенты почти полностью приходили в норму в течение года.

«Тестирование на дефицит кортизола и лечение пациентов стероидами может стать жизненно важной стратегией лечения. Недавние исследования продемонстрировали снижение смертности у тяжело больных пациентов с COVID-19, получавших стероид дексаметазон», – сообщил один из авторов исследования Ноэль Пратхипан Сомасундарам.

Также коронавирус может привести к появлению диабета у здоровых людей и ухудшению уже существующих проблем с переработкой глюкозы. 

Были отмечены случаи, когда вирус SARS-CoV-2 нарушал выработку инсулина, и у зараженных резко возрастал уровень сахара в крови. Авторы подчеркивают необходимость строгого мониторинга глюкозы у пациентов с COVID-19.

Ранее французские ученые выяснили, что острое повреждение почек, вызванное коронавирусом, чаще всего встречается у пациентов, переболевших новой инфекцией.



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