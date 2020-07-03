В Сети раскрыты дизайн и характеристики игрового смартфона IQOO Z1x

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03.07.2020, 8:53, Разное

В Сети появилась информация об очередном игровом смартфоне. Поклонники гейминга могут ознакомиться с характеристиками и дизайном устройства с названием IQOO Z1x.
Информация опубликована на сайте китайского регулятора TENAA. Точные данные о телефоне пока отсутствуют, однако, скорее всего, аппарат будет работать на процессоре Snapdragon 765G SoC с восемью ядрами и 2,4 ГГц тактовой частоты. Дисплей iQOO Z1x соответствует 6.57 дюйма, при этом частота его обновления будет равны 120 герцам.

Долгую работу смартфону без подзарядки обеспечивает вместительный аккумулятор в 4880 мАч. При этом девайс больше своего предшественника, модели IQOO Z1, его корпус толще и длиннее. Селфи-камера в устройстве расположена вверху справа в вырезе экрана и соответствует 16 мегапикселям. Основной модуль состоит из двух объективов в 2 и 48 мегапикселей. Работает гаджет на десятой версии операционной системы Android, в продажу поступят аппараты с двумя вариантами чипа оперативной памяти, на 6 и 8 гигабайт.

Для хранения контента производитель предусмотрел в зависимости от модификации IQOO Z1x 64, 128, и 256 гигабайт. Интересное решение в смартфоне реализовано для сканера отпечатков пальцев, он расположен на боковой грани. Также устройство получит поддержку сетей пятого поколения 5G (SA/NSA). О дате появления IQOO Z1x на полках магазинов, как и о его стоимости, пока ничего не известно. Скорее всего, ценник на девайс будет обнародован ближе к релизам аппарата.



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