 

Стало известно о способности С-500 уничтожать гиперзвуковые цели в космосе

03.07.2020, 8:48, Новости дня

Ракета С-500 «Прометей» будет обладать способностью уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве. Технические характеристики позволяют отнести эту систему к первому поколению систем противокосмической обороны, сообщил главный командующий ВКС Сергей Суровикин.

«Зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» разрабатывается акционерным обществом «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором будет применен принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Основная задача комплекса – уничтожение баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полета», – сообщил командующий ВКС Сергей Суровикин в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, комплекс С-500 также способен уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты, самолеты и беспилотные летательные аппараты.

«По своим тактико-техническим характеристикам С-500 можно отнести к первому поколению систем противокосмической обороны, так как в дальнейшем он будет способен уничтожать низкоорбитальные спутники и космические средства поражения. Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе. Можно с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует», – рассказал Суровикин.

Напомним, в мае заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил журналу «Национальная оборона», что госконтракт на закупку С-500 планируется заключить в 2021 году, поставка запланирована на 2025 год.



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