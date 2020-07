Финский посол усомнился в правдивости цитаты Болтона о Трампе

03.07.2020

Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала, который с 1 сентября начнет работать в Вашингтоне, сомневается в правдивости цитаты в мемуарах экс-советника Белого дома Джона Болтона о том, что американский президент Дональд Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России.

«Да, я сам видел эту цитату Болтона – но не думаю, что это правда. Это ерунда. Во-первых, Трамп посетил Финляндию в первый раз, если я не ошибаюсь, в 1992 году. И я думаю, что тогда у него не осталось впечатления, что он посетил Россию. Три года назад, когда мы отмечали столетие нашей независимости, он также устно поздравил Финляндию и финнов с этим юбилеем в ясных и четких формулировках, которые позволяют сделать вывод, что он знает, о чем говорит. В конце концов, он принимает президента Ниинисте в Овальном кабинете – а российских губернаторов я там пока не видел. То есть я на 100% уверен, что он в курсе того, с кем встречается. И на основе нашего опыта ведения переговоров с президентом США никаких сомнений у нас не осталось», – отметил посол в интервью газете «Коммерсант».

Напомним, в книге Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir) Трамп представлен некомпетентным и самовлюбленным дилетантом.

Болтон заверил, что Трамп действительно задавал вопросы, является ли Финляндия частью России, и полагал, что Венесуэла входит в США.